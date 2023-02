Saalfeldner Biathlontalente Andexer und Lienbacher auf dem Stockerl

Beim IBU Junior Cup in Haanja (EST) zeigten die Nachwuchshoffnungen Anna Andexer und Oliver Lienbacher stark auf.

Für Anna Andexer sind Spitzenplätze in dieser Saison bereits fast normal. In Martell (Südtirol) holte sie sogar einen Massenstartsieg. Beim Sprint von Haanja am Donnerstag landete die 20-Jährige auf Platz drei, nur 12,2 Sekunden hinter Siegerin Johanna Puff (GER). Stark lief auch Lea Rothschopf aus Kuchl, die trotz zweier Fehlschüsse Elfte wurde.

Oliver Lienbacher genoss die Aussicht vom Podest zum ersten Mal, auch er war nach einem fehlerlosen Sprint nicht weit vom ersten Platz entfernt. 16 Sekunden betrug der Rückstand auf den französischen Gewinner Theo Guiraud Poillot.

Für die jungen Biathleten stehen in dieser Saison noch zwei Highlights auf dem Programm, die Junioren-EM in Madona (Lettland) sowie die Junioren-WM in Schkutschinsk (Kasachstan).