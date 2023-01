Sabrina Maier gewinnt erste Europacup-Abfahrt in Zauchensee

Mit einem Salzburger Heimsieg endete am Mittwoch die Europacup-Abfahrt der Damen in Zauchensee. Sabrina Maier aus Saalbach-Hinterglemm hatte die Nase vorn. Am Nachmittag folgt eine weitere Abfahrt.

SN/gepa

Maier setzte sich vor ihren Vorarlberger Teamkolleginnen Magdalena Egger (+0,12 Sek.) und Michelle Niederwieser (+0,26) durch. Die 28-jährige Saalbacherin ist vor dieser Saison aus den ÖSV-Kadern geflogen und darf mit dem Team mittrainieren. Für 13 Uhr ist ein zweiter Abfahrtslauf auf der Kälberlochstrecke angesetzt. Am Donnerstag folgt ein Super G.