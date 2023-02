Saison-Aus für Seekirchner Skispringer Huber

Ein weiterer medizinischer Eingriff ist notwendig geworden.

Erst nach dem Skisprungbewerb der Damen und Herren am Wochenende im rumänischen Rasnov will der Österreichische Skiverband ÖSV das Aufgebot für die Nordische WM in Planica bekannt geben. Fix ist, dass ein Salzburger, der zuletzt ein Comeback in Willingen versucht hat, nicht dabei sein wird: Team-Olympiasieger Daniel Huber, der sich nach einem überstandenen Knorpelschaden im rechten Knie gerade erst über seine Rückkehr auf die Schanzen freuen durfte, muss sich wohl neuerlich einem medizinischen Eingriff unterziehen. Eine Abnützung im linken Hüftgelenk ...