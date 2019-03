Die Schweizer Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich beim Sturz im Montagtraining für die letzte Weltcupabfahrt der Saison in Soldeu das Syndesmoseband gerissen. Das wurde am Abend in der Mannschaftsführersitzung verlautbart. Für Gut ist die ohnehin nur noch kurz dauernde Saison damit vorzeitig beendet.

SN/APA (Archiv/Expa)/EXPA/JOHANN GR Lara Gut-Behrami erlitt Riss des Syndesmosebandes