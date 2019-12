Der norwegische Skispringer Thomas Aasen Markeng hat sich bei seinem Sturz am Sonntag in Klingenthal einen Kreuzbandriss und eine Meniskusverletzung im linken Knie zugezogen. Der 19-jährige Junioren-Weltmeister werde deshalb bis zu ein Jahr ausfallen, gab der norwegische Ski-Verband am Dienstag bekannt.

Quelle: APA