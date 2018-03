Sandro Viletta, der Ski-Olympiasieger in der Kombination von 2014 in Sotschi, hat sich bei seinem Sturz in der Europacup-Abfahrt von Kvitfjell einen Kreuzbandriss in linken Knie sowie eine Gehirnerschütterung zugezogen. Für den 32-jährigen Schweizer ist die Saison damit beendet. Vilettas folgenschwerer Sturz in Norwegen hatte sich bereits am Dienstag ereignet.

