Saisonstart für die ÖSV-Adler: Die Angst vor dem Virus fliegt mit

Wie sich Österreichs geläuterte Skispringer vor einer neuerlichen Coronainfektion schützen wollen.

Stark angefangen, stark nachgelassen: In sehr vereinfachten Worten lässt sich die vergangene Weltcupsaison des österreichischen Skisprung-Nationalteams so zusammenfassen. Der "Gamechanger" hieß Covid-19. Die ÖSV-Adler wurden nach ihrem Auftaktsieg beim Teamspringen in Wisła und zwei Einzel-Podestplätzen durch Daniel Huber aufgrund eines Coronaclusters vom Himmel geholt und kamen monatelang nicht mehr richtig ins Fliegen.

Die Angst vor dem Virus fliegt seither mit. Wenige Tage vor Beginn des Olympiawinters - den Auftakt bilden zwei Einzel-Weltcups am Samstag und Sonntag im russischen ...