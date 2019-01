Salcher holte bei Para-Ski-WM Super-G-Bronze

Markus Salcher hat seine Medaillensammlung am Donnerstag weiter vergrößert. Einen Tag nach Silber in der Abfahrt holte der halbseitig gelähmte Kärntner bei der Para-Alpinski-WM in Sella Nevea Bronze im Super-G. Für Salcher gab es aber trotz seiner insgesamt neunten WM-Medaille auch schlechte Nachrichten, zog er sich doch bei einem Sturz kurz vor dem Ziel eine Knieverletzung zu.

SN/APA (SWISS PARALYMPIC)/URS SIGG Markus Salcher bei der Siegerehrung