Das "Veranstalter-Land Nummer eins" feiert stolze Jubiläen. Die Jänner-Klassiker im Pongau sollen nicht die einzigen hochkarätigen Weltcupevents bleiben.

Einige große Skigebiete in Salzburg haben den Betrieb bereits aufgenommen, viele weitere sperren am Wochenende auf. Die Fans unter den Skibegeisterten müssen sich zwar noch bis ins neue Jahr gedulden, bekommen dann dafür Weltklasse-Wintersport in geballter Form geboten. Sechs Bewerbe ...