Salzburg freut sich auf Weltcup-Rekordwinter

BILD: SN/GEPA/WOLFGANG GREBIEN Am 13./14. Jänner: Zauchensee ist 2024 wieder dran.

Altenmarkt/Zauchensee. "So viele hochkarätige Bewerbe auf so engem Raum sind wohl nicht nur in Österreich einzigartig", sagt Veronika Scheffer, OK- und Bergbahn-Chefin in Zauchensee, wo die Speeddamen am 13./14. Jänner einen Super G und eine Abfahrt bestreiten. Die Kälberlochstrecke zählt zu den schwierigsten und spektakulärsten Strecken und wird erstmals seit 2020 (Zauchensee wechselt sich mit St. Anton im Zwei-Jahres-Rhythmus ab) wieder von Zuschauern gesäumt.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ MARIO BUEHNER Am 16. Jänner: In Flachau steigt der Damen-Nachtslalom.

Flachau. Nur zwei Tage später, am 16. Jänner, und wenige Kilometer entfernt steigt der Nachtslalom in Flachau. "Solche Veranstaltungen sind enorm wichtig für den Tourismus", sagt OK-Chef Andreas Fischbacher. Die Veranstalter setzen besonders auf Nachhaltigkeit, was die Anreise und den Nachwuchs betrifft. So werden Shuttledienste aus dem gesamten Ennspongau angeboten. Zudem haben Kinder und Jugendliche freien Eintritt.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ ARMIN RAUTHNER Am 16./17. Jänner: Der Snowboard-Klassiker in Gastein.

Bad Gastein. "Der Snowboardweltcup gehört zu Gastein wie das Amen im Gebet", sagt Salzburgs Landesverbandspräsident Bartl Gensbichler über den Klassiker auf der Bucheben, wo am 16. Jänner der Damen- und Herren-Nachtslalom stattfindet und tags darauf der Mixed-Teambewerb.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ PATRICK STEINER WM-Generalprobe in Saalbach an zwei Wochenenden im März.

Saalbach-Hinterglemm. Sowohl die Generalprobe für die WM als auch eine Premiere feiert Saalbach. Erstmals wird das Weltcupfinale auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Am 16./17. März steigen Slalom und Riesentorlauf, von 22. bis 24. März Super G und Abfahrt. Schon am 11./12. Jänner gastiert der Herren-Europacup mit zwei Abfahrten im WM-Ort von 2025.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ CHRISTIAN WALGRAM Zell am See will in den Weltcupkalender.