Salzburger Bob-Streitmacht freut sich auf "Heimrennen" in Königssee

Salzburg hat zwar keinen Eiskanal, wohl aber einige Bobfahrer inmitten der Weltklasse. Die Weltcupbewerbe an diesem Wochenende im benachbarten Königssee sind ihr Heimrennen.

Von seiner Heimat Rif ist Markus Glück in 25 Minuten an der Bob- und Rodelbahn Königssee. Entsprechend gut kennt der Anschieber die Bahn mit dem idyllischen Blick auf die Bootshäuser am See und hofft mit Pilot Markus Treichl auf ein gutes Resultat im Viererbob am Samstag: "Hier sollte es besser laufen als zuletzt, immerhin trainieren wir viel in Königssee." In der Vorwoche war Österreichs zweitbester Bob in St. Moritz auf Platz 14 gelandet. Für Glück war es erst der zweite ...