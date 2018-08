Salzburger Daniel Huber Dritter im Sommer-GP in Japan

Der Salzburger Skispringer Daniel Huber hat nach dem zweiten Rang in Courchevel einen weiteren Podestplatz im Sommer-GP erreicht. Der 25-Jährige landete am Samstag in Hakuba (JPN) an der dritten Stelle, nachdem er am Vortag Sechster geworden war. Huber (128/133 m) verbesserte sich im Finale vom sechsten Platz, sein Rückstand auf Sieger Ryoyu Kobayashi (134,5/131,5) war aber beträchtlich (18,1).

SN/APA (EXPA)/EXPA/JFK Platz drei für Daniel Huber