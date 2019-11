Salzburger Daniel Huber ist Halbzeit-Vierter bei Skisprung-Weltcup in Ruka

Daniel Huber war am Samstag im zweiten Skisprung-Weltcupbewerb in Ruka als Vierter der bestplatzierte Österreicher. Nach einem 134,5-m-Sprung hatte der Salzburger 3,7 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Timi Zajc (Slowenien), der bei 137,5 m landete. Stefan Kraft (131 m) und Jan Hörl (132) rangierten ex aequo an achter Stelle, elf Punkte hinter Zajc.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Huber befindet sich in aussichtsreicher Position