Salzburger Eiskunstlauf-Duo Ziegler/Kiefer sind auf gutem WM-Kurs

Miriam Ziegler und Severin Kiefer liegen bei der Eiskunstlauf-WM in Saitama nach dem Kurzprogramm der Paare in Schlagdistanz zu den Top Ten. Das österreichische Duo kam am Mittwoch auf 63,65 Punkte und Rang elf. Die Kür folgt am Donnerstag (2.30 Uhr MEZ). Das bisher beste WM-Abschneiden von Ziegler/Kiefer war im Vorjahr Platz 14 gewesen. Erklärtes WM-Ziel ist ihr erstes Top-Ten-Ergebnis.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Guter Auftakt für Miriam Ziegler und Severin Kiefer