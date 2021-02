Salzburger Footballer will im Bob zu Olympia

Viererbob-WM: Der BSC-Salzburg-Anschieber Markus Sammer hat eine Medaillenchance. Die Zukunft gehört Robert Eckschlager jun., der 2022 in Peking dabeisein will.

Ein Weltcupwinter wie noch keiner zuvor liegt hinter den Bobsportlern. Die Viererbob-WM an diesem Wochenende in Altenberg (GER) bildet den Abschluss einer Saison, die wegen der Coronapandemie auf Mitteleuropa beschränkt blieb und in der Besatzungen aus Übersee erst verspätet einsteigen konnten.

Bei den Vierern sind Medaillen für Österreich durchaus möglich. Der Weltcup-Gesamtzweite Benjamin Maier, in dessen Team auch der BSC-Salzburg-Sportler Markus Sammer steht, kommt mit der Bahn in Sachsen gut zurecht. Die Trainingsfahrten verliefen vielversprechend. Nationaltrainer Wolfgang Stampfer ...