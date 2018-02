Salzburger jagen die 50. Medaille

Ein Podestplatz fehlt Marcel Hirscher und Co. zum Olympia-Jubiläum.

Die olympischen Spiele in Pyeongchang sind noch nicht einmal eröffnet worden, da kann Salzburg schon neue Rekorde bejubeln. So sind heuer mit 29 Athleten so viele Salzburger für Olympia nominiert worden wie noch nie. Und auch die 24 Starter aus dem Landes-Skiverband bedeuten eine neue Bestmarke.

Beste Voraussetzungen also, um in Südkorea den halben Hunderter an Salzburger Olympiamedaillen vollzumachen. Dem Bundesland fehlt dazu nur mehr ein Podestplatz. Dabei gehen bis auf die vom Rodler und späteren Motorsportler Manfred Stengl 1964 in Innsbruck gewonnene Doppelsitzer-Goldene alle bisher von Salzburgern eroberten Medaillen auf das Konto der Skifahrer.

Der erste Salzburger, der für Winterspiele nominiert wurde, verließ den Austragungsort noch mit leeren Händen. Der Mühlbacher Kombinierer Heinz Hinterauer konnte 1928 in St. Moritz wegen einer Angina nicht antreten. Die ersten beiden Medaillen wurden dann 1956 in Cortina d'Ampezzo geholt. Im Riesentorlauf landete die Radstädterin "Putzi" Frandl auf Platz zwei, Thea Hochleitner aus Bad Gastein sicherte sich Bronze.

62 Jahre später sollen nun Marcel Hirscher und Co. in Pyeongchang die Jubiläumsmedaille holen. Der Annaberger hat heuer schon die 50er-Marke an persönlichen Weltcupsiegen geknackt. Die 50. Medaille für Salzburg würde ihm gut dazupassen.