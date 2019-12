Im Rennen um einen Podestplatz spielen Anna Veith und Co. diesen Winter nur Nebenrollen. Das soll sich baldmöglichst ändern.

Mit höchst wechselhaften Aussichten erfolgt am Wochenende der Startschuss in den europäischen Skiweltcup-Winter. Beim Technik-Wochenende der Herren in Val d'Isère greifen Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault nach der Weltcupführung von Matthias Mayer. Im Slalom am Samstag (9.30/13 Uhr), der von ...