Salzburger Supertalent setzt Siegesserie fort

Die elfjährige Eiskunstläuferin Paola Jurisic räumt diese Saison international alles ab. Nun hat sie sich auch zur Salzburger Schülermeisterin gekürt.

Wenn Paola Jurisic elegant übers Eis gleitet, ihre Pirouetten dreht und Sprünge setzt, leuchten die Augen von Kurt Jaschek. "Ich habe 45 Jahre Erfahrung als Eislauftrainer, aber ein solch großes Talent habe ich noch nie erlebt", ist der Coach von seinem Schützling begeistert. Und Jaschek weiß, wovon er spricht. Tochter Denise hat es unter seiner Anleitung 1996 als erste Salzburgerin zu Europa- und Weltmeisterschaften geschafft. Und auch Lara Roth, die sich am Wochenende in St. Pölten erneut zur Landesmeisterin gekrönt hat, wurde einst von ihm trainiert.

Dass Jaschek überhaupt noch als Trainer aktiv ist, liegt allein an Jurisic, die er im Alter von fünf Jahren entdeckt hat. "Wir haben im Kindergarten ein Plakat gelesen und sie hat es dann mit einer Freundin ausprobiert", erinnert sich Mama Tatjana. Während die Freundin nach wenigen Einheiten aufgab, nahm Jaschek die kleine Paola gleich unter seine Fittiche. "Sie ist mir sofort aufgefallen. Sie war von der Motorik her top und hat alles schnell erlernt, ein echtes Supertalent", erzählt der 69-Jährige: "Nur wegen ihr bin ich noch immer Trainer."

Bis sich Jurisic zur Seriensiegerin entwickelt hat, dauerte es dennoch ein wenig. "Sie hatte zwischenzeitlich mentale Probleme im Wettkampf, das hat sich aber mittlerweile komplett gelegt", erklärt Jaschek. Tatsächlich geht Jurisic nun ohne jegliche Nervosität aufs Eis und fährt einen Sieg nach dem anderen ein. "Diesen Winter ist sie regelrecht explodiert", freut sich ihr Coach.

Da Jurisic in Österreich ohne Konkurrenz ist, tingelt sie nun von einem internationalen Turnier zum anderen und lässt auch dort ihren Gegnerinnen keine Chance. So hat sie zuletzt beim Tivoli Cup in Slowenien ihren sechsten Sieg in Folge gefeiert und führt nach Erfolgen in Celje und Belgrad auch die Europäische Kriteriums-Wertung an.

Da war es auch keine Überraschung, dass sich Jurisic am Wochenende als jüngste Teilnehmerin im Feld zur Salzburger Schülermeisterin kürte. Den österreichischen Meistertitel hat sie sich bereits vor Weihnachten gesichert. Und auch künftig hat die 11-Jährige viel vor: Im Training zeigt sie längst Dreifachsprünge (im Wettkampf darf sie nicht), zu Hause feilt sie im von den Eltern im Keller eingerichteten Spiegelzimmer an ihrem Ausdruck.

Landesmeister 2018: Lara Roth (Damen), Sophia Schaller (Junioren), Paola Jurisic (Schüler), Samira Mitisak (Jugend 2), Helena Kolley (Jugend 1).

Paola Jurisics Siegerlauf beim Helena Cup in Belgrad: