Salzburgs ewiges Snowboard-Duo: Sogar der 50er ist möglich

Claudia Riegler und Andreas Prommegger blicken auf ihre womöglich letzte Saison. Die Motivation ist zurück, die Vorbereitung so extrem wie noch nie.

Und sie fahren und fahren und fahren immer noch. Und das mitten in der Weltspitze. Zumindest in der kommenden Saison wollen sich dort Claudia Riegler (49) und Andreas Prommegger (41) einmal mehr etablieren. Beinahe so lange wie es den Snowboardweltcup überhaupt gibt, ist das Salzburger Duo schon dabei. Zum letzten Mal in diesem Winter?

Definitiv auf dem Plan steht zunächst nur die kommende WM-Saison, die Vorbereitung darauf läuft problemlos, die Motivation scheint ungebrochen zu sein. "Die Vorbereitung war ...