Salzburgs letzte Mohikaner im alpinen Skiweltcup

Die einst beste "Nation" im Skizirkus stellt derzeit mit Mirjam Puchner und Stefan Brennsteiner gerade einmal ein Zwei-Personen-Team. Was und wer im Vergleich zur glorreichen Vergangenheit der Ausnahmekönner fehlt?

Der alpine Skiweltcup biegt in die Zielgerade ein. Voraussichtlich ein Duo aus Salzburg ist beim Finale in Courchevel-Méribel dabei. Jenes Duo, das - auch aufgrund von Verletzungen - schon die gesamte Saison Salzburgs Fahne hochhält. Mirjam Puchner setzt nach drei Podestplätzen sowie Super-G-Silber bei Olympia ihren mit Abstand besten Winter am Samstag in Lenzerheide fort, Team-Olympiasieger Stefan Brennsteiner greift nächstes Wochenende bei den zwei Riesentorläufen in Kranjska Gora wieder ins Geschehen ein. Beim Speed-Triple ab Freitag in Kvitfjell sowie beim ...