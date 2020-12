Salzburgs Skispringer sind derzeit abseits der Schanze gefordert

Stefan Kraft quälen Rückenprobleme, Daniel Huber sitzt seine Coronaquarantäne aus.

Nur Platz sechs im Teambewerb der Skiflugweltmeisterschaft - die Absenz von Österreichs Vorzeigeadlern Stefan Kraft und Daniel Huber in Planica hat sich im historisch schlechtesten ÖSV-Ergebnis niedergeschlagen. Die Rückkehr der beiden Salzburger ins rot-weiß-rote Springerteam wird sehnsüchtig erwartet und ist für das kommende Weltcup-Wochenende in Engelberg geplant. Traditionell sind die Springen in der Schweiz die Generalprobe für die Vierschanzentournee. Voraussetzung für das Comeback von Kraft und Huber ist allerdings, dass beide diese Woche gesundgeschrieben werden.

Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft ...