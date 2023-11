Salzburgs Superadler erhalten Verstärkung - Daniel Huber vor Comeback

Stefan Kraft und Jan Hörl haben für einen perfekten Saisonstart gesorgt. In Lillehammer stößt zusätzlich Daniel Huber zum ÖSV-Springerteam.

Der Skisprung-Weltcup 2023/24 hat am Wochenende in Ruka mit einer rot-weiß-roten Machtdemonstration begonnen. Stefan Kraft segelte in unwiderstehlicher Manier zu zwei überlegenen Siegen, am Sonntag jubelte er gemeinsam mit dem zweitplatzierten Jan Hörl über seinen 100. Stockerlplatz im Weltcup. "Das ...