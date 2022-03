Sara Marita Kramer auf Schulbesuch: "Spaß ist eine goldene Regel für große Erfolge"

Überfliegerin Sara Marita Kramer besuchte mit ihrer großen Kristallkugel als Gesamtweltcupsiegerin die Nordische Skimittelschule Saalfelden. Dem sportlichen Nachwuchs stand sie Rede und Antwort.

In einem robusten silbernen Koffer transportierte sie die große Kristallkugel in die Aula ihrer einstigen Ausbildungsstätte. Wenig später waren die Blicke auf Sara Marita Kramer und ihre Errungenschaft gerichtet. Die 20-Jährige sagte vorigen Donnerstag in bescheidener Art vor zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus den Sportklassen: "Danke, dass ich kommen durfte. Mich freut es echt, hier zu sein. Vier Jahre lang war ich an dieser Schule und ich hätte mir nicht gedacht, dass ich auf diese Weise zeigen kann, was im ...