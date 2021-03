Sara Marita Kramer: Der steile Aufstieg einer wahren Kämpfernatur

Eine aufwühlende Achterbahnfahrt. Das war die bisherige Saison für Sara Marita Kramer. Unglaubliches ist passiert. Nicht nur bei der WM mit zwei Team-Medaillen und als doppelte Vierte.

"Ich bin jetzt sehr froh, kurz daheim durchzuschnaufen, endlich das Erlebte so richtig zu verarbeiten. Mit Gold und Bronze bin ich sehr, sehr happy. Die Einzelbewerbe sind dafür ziemlich hart gewesen, da habe ich wohl zu wenig Nerven bestellt. Ich werde daraus lernen und nehme die positiven Gefühle mit".

So zog Sara Marita Kramer am Samstag telefonisch ein erfrischendes WM-Fazit für die PN. Am Mittwoch davor hatte sie sich noch "ein bisschen leer" gefühlt. Wieder Vierte! Es durfte ...