Sara Marita Kramer greift nach der Weltcup-Krönung

Die Salzburger Skispringerin braucht beim Saisonfinale in Russland allerdings eine Siegesserie. Erstmals sind wieder Zuschauer zugelassen.

Um die Skispringer ist es seit dem Ende der erfolgreichen nordischen WM in Oberstdorf ruhig geworden. Geduld ist gefragt: Weil die "Raw Air" mit zahlreichen Events in Norwegen der Coronapandemie zum Opfer fiel, steht für Weltmeister Stefan Kraft und Co. erst Ende März in Planica wieder ein Wettkampf auf dem Programm. Das Skifliegen auf der monströsen Letalnica-Schanze bildet gleichzeitig den Saisonabschluss. Die Damen hingegen bestreiten ihr Weltcupfinale in Russland.

Besonders interessant sind die letzten vier Einzelbewerbe der Skispringerinnen ...