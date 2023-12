Sarah Baumgartner feierte Heimsieg in Igls

Skeleton-Talent Sarah Baumgartner hat das erste Rennen der Omega Youth Series in Innsbruck-Igls gewonnen.

Igls ist die dritte Station dieser Saison. Bei den Rennen in Lillehammer (NOR) und Pyeongchang (KOR) war die Salzburgerin mit den Rängen 5, 7 und 9 noch abwartend unterwegs gewesen. Am Freitag distanzierte sie die Konkurrenz im ersten Lauf, Marie Angerer (GER) als Zweite hatte bereits 0,67 Sekunden Rückstand. Rang drei im zweiten Lauf reichten zum klaren Sieg vor Angerer (+0,52 Sek.) und der Lettin Darta Neimane (+0,86).

Die 16-Jährige aus Michaelbeuern bestreitet diesen Winter ihre erste komplette Saison im Eiskanal, nachdem sie im Vorjahr in Igls als absoluter Neuling gleich mit zwei Siegen für großes Aufsehen gesorgt hatte.

Baumgartner, Gewinnerin des Leonidas 2022 als Rookie des Jahres, hat ursprünglich als großes Leichtathletik-Talent Schlagzeilen gemacht und im Stabhochsprung, Weitsprung und Dreisprung schon etliche Titel gesammelt.

Am Samstag folgt in Igls ein weiterer Bewerb. Höhepunkt der Saison werden die Winter Youth Olympics, zu denen Sarah Baumgartner im Jänner nach Pyeongchang zurückkehrt. Es wird ihr zweiter Start im Zeichen der fünf Ringe: Als Stabhochspringerin war sie schon beim europäischen Jugendolympiafestival 2022 in Banska Bystrica dabei. Internationale Ziele will sie auch in der Leichtathletik wieder verfolgen, wenn der Winter vorbei ist: Sie strebt einen Start bei der Junioren-EM an - diesmal aber im Dreisprung.