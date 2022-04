Sarah Dreier belohnte sich für harten Kampf

Die Skibergsteigerin aus Neukirchen lief beim Weltcupfinale hinterher, sicherte sich aber trotzdem Platz drei in der Vertical-Gesamtwertung.

Eine starke Saison endete für Skibergsteigerin Sarah Dreier mit dem verdienten Stockerlplatz in der Disziplinenwertung Vertical. Doch bevor die 26-jährige Neukirchnerin am Donnerstag beim Finale in Flaine (FRA) jubeln konnte, ging sie durch ein Wechselbad der Gefühle.

"Das war gar nicht mein Tag", sagte Dreier. "Schon am Start habe ich gemerkt, dass ich keine Kraft habe und sich meine Beine schwer wie Blei anfühlen." Um ihren dritten Rang in der Verticalwertung zu retten, kämpfte sie bei stürmischem Wetter mit Schneefall verbissen um jeden Platz, freilich weit weg von ihrem gewohnten Niveau. "Das war mit Abstand mein schlechtestes Rennen der Saison. Aber auch mit so etwas muss ich lernen, umzugehen."

Schließlich kam sie als Zehnte ins Ziel, unmittelbar vor ihrer steirischen ÖSV-Teamkollegin Johanna Hiemer. Emily Harrop aus Frankreich zog zwar als Renndritte an Dreier vorbei. Weil aber Tove Alexandersson (SWE) krankheitsbedingt beim Finale gefehlt hatte, ging sich Gesamtrang drei doch noch aus für die Pinzgauerin.

"Das war abgesehen vom Finalrennen eine Supersaison für mich", bilanzierte die Pinzgauerin. Highlight war EM-Bronze in Spanien im Februar. Nach dem Sprint am Samstag freut sich die Lehrerin erst einmal auf etwas Erholung. Sie ist die einzige Teilzeitsportlerin in der absoluten Spitzenklasse.

Jakob Herrmann aus Werfenweng lief im Vertical auf Platz elf. Hannes Lohfeyer aus Weißbach bei Lofer belegte in der U20-Klasse den sechsten Rang.