Sarah Dreier glücklich nach einer Super-Saison

Mit Platz 15 im Sprint von Tromsø hat Skibergsteigerin Sarah Dreier am Samstag ihre starke Weltcupsaison abgeschlossen.

In der Gesamtwertung bedeutet das für die Vertical-Disziplinensiegerin den 21. Rang. Ihre steirische Teamkollegin Johanna Hiemer, in Tromsø auf Platz 12, wurde Gesamt-Achte. "Mit der kleinen Kristallkugel habe ich nach einer überragenden Saison einen richtig schönen Abschluss in meiner Lieblingsdisziplin feiern dürfen", freute sich die Neukirchnerin Sie war zudem im Vertical Vizeweltmeisterin in Boi Taüll (SPA) und Gewinnerin des Heimrennens in Schladming.

Feiern durfte auch der Kärntner Paul Verbnjak als U23-Gesamtsieger sowie Gesamt-Siebenter im Weltcup. Georg Wörter, der sportliche Leiter Skibergsteigen im ÖSV, sagte: "Wir dürfen auf eine wirklich ausgezeichnete Saison zurückblicken. Wir konnten viele Erfolge feiern und haben insgesamt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem auch die Leistungen im Nachwuchsbereich machen uns berechtigte Hoffnung für die Zukunft. Jetzt heißt es weiter konzentriert arbeiten. Im Sommer wollen wir uns noch ein wenig spezifischer vorbereiten und so die Lücke zu den drei Top-Teams endgültig schließen."