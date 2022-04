Sarah Dreier hat Rang drei im Weltcup im Visier

Beim Finale der Skibergsteiger will sich Paul Verbnjak den Gesamtsieg in der U23 sichern.

Beim Weltcupfinale der Skibergsteiger in Flaine (FRA) geht es für Österreich noch um einen Gesamtsieg und zwei Stockerlplätze. In der künftigen Olympiadisziplin hat Paul Verbnjak in der U23-Wertung alle Trümpfe in der Hand. Der Kärntner führte das Ranking vor der finalen Station mit einem Vorsprung von 114 Punkten vor dem Italiener Matteo Sostizzo an. Andreas Mayer fehlten rund 80 Punkte auf das Podest. Bei den Damen verteidigt Sarah Dreier aus Neukirchen in der Vertical-Wertung diesen Donnerstag Platz drei. Die Pinzgauer Lehrerin sagt: "Es fühlt sich unglaublich gut an, als Dritte in der Vertical-Wertung zum Finale zu kommen. Die Saison hat mir bisher schon so viel gegeben, alles, was jetzt noch folgt, ist eigentlich schon Zugabe."

Zum Auftakt am Mittwoch war Jakob Herrmann aus Werfenweng im Individual auf Platz 15 bester Österreicher. Die Steirerin Johanna Hiemer landete bei den Frauen auf dem zehnten Rang. Nils Oberauer (Steiermark) und Hannes Lohfeyer (Salzburg) belegten die Ränge neun und 15 in der U23.