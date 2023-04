Sarah Dreier holt Gesamtsieg im Vertical-Weltcup

Die Salzburger Skibergsteigerin Sarah Dreier hat ihrer sensationellen Saison die Krone aufgesetzt. Mit einem zweiten Platz am Mittwoch in Tromsö (NOR) sicherte sie sich den Sieg in der Gesamtwertung im Vertical.

BILD: SN/GÖ Sarah Dreier triumphierte in Tromsö.

Der Rennsieg ging an die Französin Emily Harrop. Die bis zum letzten Rennen führende Axelle Gachet Mollaret kam nur auf den fünften Platz. Damit konnte Dreier noch an ihr vorbeiziehen. Das Rennen, das erstmals als Zeitlauf mit Einzelstarts ausgetragen wurde, brachte auch für die Steirerin Johanna Hiemer wieder ein Topresultat: Sie wurde Vierte, zwei Sekunden vor der langjährigen Dominatorin Gachet Mollaret. Die Mittelschullehrerin hat sich vor dieser Saison karenzieren lassen, um sich ganz auf den Sport konzentrieren zu können. Bei der WM in Boi Taüll (ESP) holte sie Vertical-Silber, beim Heimweltcup auf der Planai in Schladming vor vier Wochen feierte sie ihren ersten Weltcupsieg. Ihre Fans belohnten die Leistungen mit vielen Stimmen bei der Salzburger Sportlerwahl: Bei der Leonidas-Gala nahm Sarah Dreier den Bronzenen Löwen als Drittplatzierte entgegen. Dreier ist eine Quereinsteigerin in den Spitzensport. Ihr Ausdauertalent wurde eher zufällig entdeckt: Bei der Aufnahmeprüfung fürs Sportstudium absolvierte sie Lauftraining bei Leichtathletikcoach Peter Bründl. Der stellte fest, dass sie für Sprints zu langsam ist, aber ihre Stärken auf längeren Distanzen ausspielen kann. Nach Laufeinsätzen versuchte sie sich auch im Skibergsteigen. Eine eindrucksvolle Darbietung bei der Pinzgau Trophy in Viehhofen im Jänner 2018 rief die ÖSV-Verantwortlichen auf den Plan, die Sarah Dreier zum Weltcup lotsten.