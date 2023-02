Sarah Dreier im Weltcup erneut auf dem Stockerl

In Morgins (SUI) lief die Pinzgauer Skibergsteigerin auf Platz zwei im Vertical.

Der verschobene Weltcup von Morgins in der Schweiz brachte das nächste Erfolgserlebnis für Skibergsteigerin Sarah Dreier aus Neukirchen. Sie holte sich am Mittwochabend Platz zwei im Vertical und damit ihren zweiten Stockerlplatz der Saison. Im letzten Vertical vor der WM in Spanien fehlten ihr nur 14 Sekunden auf Siegerin Axelle Gachet-Mollaret (SWE). Die zweite ÖSV-Dame, Johanna Hiemer aus Schladming, hatte die letzten Wochen immer wieder mit einer Erkältung zu kämpfen. Trotzdem erreichte die Steirerin mit Platz 15 ein gutes Ergebnis.

Bei den Herren holte Paul Verbnjak aus Kärnten erstmals in seiner Karriere ein Top-5-Ergebnis bei den Seniors und Christof Hochenwarter, ein weiterer Kärntner, sorgte mit Platz neun für ein weiteres Spitzenergebnis. Das Rennen dominierte einmal mehr der Schweizer Remi Bonnet, der in eindrucksvoller Form siegte. Die weiteren ÖSV-Läufer Andreas Mayer, Daniel Zugg und der ebenfalls gesundheitlich angeschlagene Armin Höfl verpassten mit den Plätzen 33, 34 und 36 knapp die Top-30.

Sarah Dreier sagte: "Mit meinem zweiten Platz beim heutigen Vertical bin ich sehr, sehr zufrieden. Es ist superschön, wenn man weiß, dass sich das harte Training lohnt. Ich habe ein super Team im Rücken - angefangen bei meiner Familie und meinem Freund bis hin zu den vielen Unterstützern, ohne die ich diese Leistungen gar nicht erbringen könnte und denen ich gar nicht genug danken kann. Auch der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist einfach super und so freue ich mich auch riesig über die Top-Ergebnisse von Paul und Christof."

Fortschritte im olympischen Sprint

Tags zuvor stellte Johanna Hiemer ihr bisher bestes Weltcupergebnis im Sprint ein und bestätigte mit Platz 14 ihre aufsteigende Form in dieser olymmpischen Disziplin. Obwohl die 27-jährige mit einem gewissen Trainingsrückstand angereist war, verfehlte sie das Semifinale nur knapp. Gleiches gilt für Daniel Zugg, der mit Rang 15 ebenfalls nur knapp am Halbfinale vorbeischrammte. Sarah Dreier und Paul Verbnjak erreichten als 22. und 23. ebenfalls eine Platzierung unter den besten 30.





Johanna Hiemer bilanzierte: "Der 14. Platz im Sprint war mein bestes Ergebnis in dieser Disziplin überhaupt. Ich war die letzten Wochen gesundheitlich immer wieder leicht angeschlagen und umso glücklicher bin ich über dieses Ergebnis. Im Vertical heute habe ich den leichten Trainingsrückstand dann schon zu spüren bekommen und kann deshalb mit dem Ergebnis auch halbwegs zufrieden sein, auch wenn mein Ziel höher gesteckt ist."



Paul Verbnjaks Resümee: "Das erste Mal im Weltcup ein Top-5 Ergebnis - das fühlt sich schon richtig gut an. Das Rennen war richtig schnell heute, aber ich konnte mir das Tempo gut einteilen und bis zum Schluss mithalten. Jetzt heißt es nochmal gut regenerieren und dann freue ich mich auf das Individual am Freitag."



In Morgins geht am Freitag noch die Königsdisplin der Skibergsteiger, das Individual, über die Bühne. Vor der WM, die von 27. Februar bis 5. März im spanischen Boi Taüll stattfindet, steht in der kommenden Woche noch der Weltcup im Martelltal auf dem Programm.