Sarah Dreier konnte beim Finale mit Meerblick genießen

Die Weltcupsiegerin im Vertical lief beim Finale in Tromsö auch in ihrer weniger starken Disziplin Individual in die Top Ten.

BILD: SN/WEIGL Sarah Dreier in Tromsö.

Sonnenschein und Meeresblick bekommen die Skibergsteiger bei ihrem Weltcupfinale in Tromsø (NOR) geboten. "Rundum genießen" hat sich Sarah Dreier in diesem Ambiente vorgenommen. Die Neukirchnerin war am Mittwoch im Vertical als Zweitplatzierte zum Gesamtsieg im Disziplinenweltcup gestürmt. Ohne Druck lief es für die 27-Jährige auch im Individualrennen am Freitag sehr gut. Als Neunte, 5:44 Minuten hinter Siegerin Emily Harrop (FRA/1:19:40 Std.), holte sie ihren ersten Top-Ten-Platz in einem Individual-Weltcup. Knapp zwei Minuten schneller war Dreiers steirische Teamkollegin Johanna Hiemer als Achte. Die selbe Platzierung erreichte sie im Disziplinen-Weltcup, den Axelle Gachet Mollaret (FRA) gewann. Die Gesamtweltcupwertung weist für Hiemer und Dreier vor dem abschließenden Sprint am Samstag die Ränge sieben und elf aus. Das dokumentiert den gewaltigen Sprung des Duos, das Olympia 2026 im Visier hat: 2022 waren sie noch 23. bzw. 27. Bei den Herren war der Schweizer Dominator Remy Bonnet erneut eine Klasse für sich. Der Kärntner Paul Verbnjak lief nach seinem zweiten Platz im Vertical erneut sehr stark und wurde Fünfter. In den Top Ten des Gesamt-Weltcups ist er der einzige U23-Athlet.