Sarah Dreier: Nach Coronainfektion zurück in der Weltklasse

Sarah Dreier musste wochenlang komplett auf Sport verzichten und kehrte danach eindrucksvoll in den Weltcup zurück.

Wochenlang war für sie gar nicht an Sport zu denken, bei ihrem Comeback landete sie sofort wieder in der Weltklasse: Skibergsteigerin Sarah Dreier aus Neukirchen ließ beim Weltcupfinale in Madonna di Campiglio alle staunen. Mit Platz vier im Verticalrennen am Freitag erreichte die Pinzgauerin ihr bislang bestes Resultat.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es mir gleich wieder so gut gehen würde", sagte die Lehrerin, die seit Jahresbeginn außer Gefecht gewesen war. Eine Covid-19-Infektion hatte Dreier heftig erwischt: "Am ...