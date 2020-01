Sarah Dreier stürmte zu Vertical-Titel

Einen Salzburger Heimsieg gab es bei der österreichischen Meisterschaft der Skibergsteiger im Vertical in Leogang. Sarah Dreier aus Neukirchen holte sich den Titel. Jakob Herrmann freute sich über Silber bei den Herren.

Die Nationalteam-Athletin kämpfte auf den 4,3 Kilometern mit 1000 Höhenmetern auf den Asitz auch mit der Ungewissheit: "Es war ein total harter Kampf und es ist immer total spannend, wenn man im Dunklen raufgeht - man weiß nicht, wer vor oder hinter einem ist. Aber es ist sich zum Glück ausgegangen und jetzt freue ich mich sehr," sagt sie zum Erfolg. In 46:02 Minuten ließ sie die in Bayern lebende Schladmingerin Johanna Hiemer hinter sich, die in 46:14 nach ihrer Babypause eindrucksvoll auf die Piste zurückkehrte. Rang drei ging an Susanne Mair (Tirol/46:23).



Umgekehrt, nämlich Steiermark vor Salzburg, war der Ausgang bei den Herren. Nach einem intensiven Duell setzte sich Armin Höfl aus Krakaudorf in 36:44 vor Jakob Herrmann aus Werfenweng (36:53) durch. "Es war extrem super, Staatsmeister zu werden, aber es war auch extrem hart heute", sagte Höfl. "Diese Woche habe ich mich auch nicht so gut gefühlt, aber es ist heute trotzdem extrem aufgegangen. Mit Jakob Herrmann habe ich mich dauernd gematcht, wir haben uns gleich einmal abgesetzt vom Rest des Feldes. Am letzten Anstieg habe nochmal alles ausgepackt und es ist sich dann Gott sei Dank ausgegangen. Ich bin extrem froh, dass ich den Sieg ins Ziel gebracht habe." Jakob Herrmann, der seine Stärken eher im Individual hat, sah Platz zwei sehr positiv: "Ich bin super happy, da ja kurze Rennen in den letzten Jahren nicht meine Stärke waren und Armin im Weltcup voll vorne mitgeht."

Auf Rang drei landete Daniel Zugg aus St. Gallenkirch/Vorarlberg mit 37:32,8.

Bereits am 11. Jänner findet im Rahmen des Compedal Sprints in Osttirol die nächste Meisterschaft statt: es wird dort um die Sprint-Titel gekämpft. Am 2. Februar 2020 werden die Athletinnen und Athleten im Rahmen der Hochkönig Erztrophy um die Meisterschaft der Disziplin Individual abgehalten.



Quelle: SN