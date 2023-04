Sarah Dreier und Jakob Herrmann stürmen das Stockerl bei der Sella Ronda

Starke Vorstellungen zeigten Salzburgs Parade-Skibergsteiger bei der Sella Ronda. Beim Klassiker in den Dolomiten wurden Vizeweltmeisterin Sarah Dreier im Duett mit Johanna Hiemer Zweite. Jakob Herrmann belegte mit dem Schweizer Martin Anthamatten Platz drei.

Keine 24 Stunden, nachdem sie den bronzenen Löwen bei der Leonidas-Gala in Empfang genommen hatte, war Sarah Dreier schon wieder "on fire". Im Gespann mit ihrer steirischen Nationalteamkollegin Johanna Hiemer lief sie bei der Sella Ronda am Freitagabend in 3:34:52 Stunden auf den zweiten Platz hinter Alba de Silvestro und Elena Nicolini (ITA/3:29:36).

Bei den Herren schlugen sich Jakob Herrmann und Martin Anthamatten gegen die italienische Armada ebenfalls ausgezeichnet. In 2:54:58 Stunden hatten der Werfenwenger und sein Schweizer Partner im Ziel nur wenig Rückstand auf Davide Magnini/Matteo Eydallin (2:52:59) und William Boffelli/Alex Oberbacher (2:54:00). Auf Platz fünf folgten die ÖSV-Nationalteamathleten Daniel Ganahl/Christian Hoffmann in 3:01:17.

Die Bedingungen waren alles andere als frühlingshaft: Starker Schneefall forderte die 600 Skibergsteigerteams auf dem Marathon über Pordoi, Sella, Grödner Joch und Campolongo. 42 Kilometer mit 2700 Höhenmetern Anstieg waren zu bewältigen.