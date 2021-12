Einen starken Saisonstart im Weltcup der Skibergsteiger legte Sarah Dreier hin.

Die Neukirchnerin wurde beim Vertical in Ponte di Legno (ITA) am Freitag Dritte hinter Axelle Gachet-Mollaret (FRA) und Tove Alexandersson (SWE). Auf die Siegerin hatte Dreier auf der Strecke mit 666 Metern Höhenunterschied 1:23 Minuten Rückstand. Die Steirerin Johanna Hiemer landete bei ihrer Rückkehr in den Weltcup auf dem zwölften Platz. Hannes Lohfeyer aus Weißbach/Lofer wurde 17. in der Kategorie U20.