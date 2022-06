Schicksalstag für die nordische Kombination

Das IOC entscheidet am Freitag über die Zukunft einer der ältesten olympischen Sportarten und verirrt sich dabei in einen Geschlechterkampf.

Die nordische Kombination ist eine von nur sechs Disziplinen, die seit jeher Bestandteil der Olympischen Winterspiele sind. Aber bleibt das auch so? In einer wegweisenden Entscheidung am Freitag geht es um nichts weniger als ihre Existenz. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) stimmt darüber ab, ob die Kombi-Frauen ins olympische Programm aufgenommen werden. Geschieht das nicht, wird allgemein befürchtet, dass die Herren-Kombination als olympische Disziplin gestrichen wird, was mittelfristig einem Todesurteil für die von medialer Präsenz und Sponsoren abhängige Sportart gleichkommen ...