Schlierenzauer plant Teilnahme am Sommer-Grand-Prix

Österreichs Skispringer sind in der Sommer-Vorbereitung auf verschiedenen Schauplätzen aktiv. Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck und Clemens Aigner trainierten diese Woche am Faaker See in Kärnten sowie an den Sprungschanzen in Villach und Planica, Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner sind in Absprache mit Cheftrainer Andreas Felder individuell unterwegs.

SN/APA (AFP)/MARKKU ULANDER Gregor Schlierenzauer springt auch im Sommer