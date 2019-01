Schlierenzauer vor Kontinentalcup-Antritt zuversichtlich

Skispringer Gregor Schlierenzauer wird nach seiner Wettkampfpause am kommenden Wochenende beim Kontinentalcup in Bischofshofen (12. und 13. Jänner) ein Comeback geben. Wie der Wettkampfplan des Tirolers für die Folgewochen ausschauen wird, werde nach den Bewerben in Salzburg gemeinsam entschieden, wurde am Dienstag bekannt gegeben.

SN/APA/EXPA/JFK Gregor Schlierenzauer hofft auf eine gute Balance