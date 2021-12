Schmerzen waren der größte Gegner für Eberhard und Rieder

Mit Sprintbewerben geht der Biathlon-Weltcup in Östersund weiter. Mit dabei sind Julian Eberhard und Christina Rieder, die beide nach gravierenden Rückenproblemen zurückgekehrt sind.

Siegerjubel und Freudenrausch, das ist der eine Teil der Erinnerung an die Biathlon-WM in Pokljuka (SLO) im Februar bei Österreichs Biathleten. Eine sensationelle Silbermedaille gab es gleich zu Beginn in der Mixed-Staffel, den krönenden Abschluss setzte Lisa Hauser mit ihrem Weltmeistertitel im Massenstart. Julian Eberhard und Christina Rieder hingegen waren noch während der Titelkämpfe abgereist. Die zwei Pinzgauer brachen die Saison vorzeitig ab, hartnäckige Rückenprobleme hatten ein weiteres Antreten bei dem Duo unmöglich gemacht.

Neun Monate später haben ...