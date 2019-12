Schmidhofer in erstem Lake-Louise-Training Vierte

Nicole Schmidhofer ist im ersten Training für die Damen-Abfahrten am Freitag und Samstag in Lake Louise an der vierten Stelle gelandet. Die Steirerin lag am Dienstag 82 Hundertstel hinter den ex-aequo-Schnellsten Alice McKennis (USA) und Kajsa Vickhoff Lie (NOR) sowie 65 Hundertstel hinter Mikaela Shiffrin. Als zweitbeste Österreicherin wurde Mirjam Puchner Sechste (+0,99 Sek.).

SN/APA (Archiv)/ROBERT J?GER Schmidhofer lag 82 Hundertstel hinter McKennis und Vickhoff