Schmidhofer, Siebenhofer, Venier und Tippler in WM-Abfahrt

Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stephanie Venier und Tamara Tippler gehen als österreichisches Quartett in die Damen-Abfahrt am Sonntag (10.30 oder 12.30 Uhr/live ORF eins). Das gab der Österreichische Skiverband (ÖSV) Samstagfrüh bekannt. Weil mit dem Abschlusstraining am Samstag auch die Möglichkeit einer internen Qualifikation entfiel, entschieden sich die Trainer für Tippler.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Schmidhofer, Tippler, Venier und Siebenhofer starten, Ager schaut zu