Schmidhofer will Schwung bis "Super-Februar" mitnehmen

Nicole Schmidhofer ist nach zwei Abfahrtssiegen in Lake Louise nun auch im Super-G erstmals in dieser Saison auf dem Podest gestanden. Knapp geschlagen wurde sie am Mittwoch in Gröden von der Slowenin Ilka Stuhec, die fünf Hundertstelsekunden schneller war. "Ich hoffe, dass das anhält, bis der Super-Jänner kommt und der Super-Februar", sagte die 29-Jährige.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Schmidhofer "bedient" Gröden-Siegerin Stuhec