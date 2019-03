Schmidhofer zur Speedski-WM: "Möchte über 200 km/h fahren"

Viele Monate hat sie ihre Pläne geheimgehalten, am Donnerstag legte Abfahrts-Kugelgewinnerin Nicole Schmidhofer in Soldeu die Karten offen: Sie wird kommende Woche in Vars (Frankreich) an der Speedski-WM teilnehmen. "Ich möchte über 200 km/h fahren", sagte die Steirerin. Ob es eine spezielle Mutprobe werde? "Das kann ich noch nicht sagen, ich bin noch nicht ein einziges Mal auf den Ski gestanden."

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Schmidhofer liebt die Geschwindigkeit