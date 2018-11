Schneekontrolle in Lake Louise vertagt - Wetterprognose gut

Die Schneekontrolle vor den alpinen Ski-Weltcuprennen der Herren am 24./25. November in Lake Louise ist um einige Tage verschoben worden. Man arbeite "aggressiv" für eine positive Schneekontrolle, teilte das Organisationskomitee mit. FIS-Renndirektor Hannes Trinkl and Rennchef Darrell MacLachlan überwachen vor Ort die Fortschritte, am Montag soll es ein nächstes Update geben.

"Nach einem relativ warmen Herbst machen uns das aktuelle Wetter und die Vorhersagen Mut", wird Rennleiter Brian Lynam vom Weltcup-Veranstalter in einer Aussendung zitiert. Er zeigte sich zuversichtlich, dass man alles rennfertig hinbekommen werde. Die Schneekontrolle war ursprünglich für Samstag angesetzt. Die Damen-Rennen in Lake Louise sind von 30. November bis 2. Dezember geplant. Quelle: APA