Schon am Sonntag wieder Publikums-Skilauf am Semmering

Nur einen Tag nach dem Damen-Weltcup gibt es am Semmeringer "Zauberberg" wieder Publikumsskilauf. "Wir werden schauen, heute Nacht noch alle Zäume wegzuräumen, die Tribüne kann man umfahren. Am Sonntag wird hier schon wieder Ski gefahren", versprach Organisationschef Franz Steiner zwischen den Slalom-Durchgängen am Samstag.

Semmering-Rennen sind logistische Herausforderung