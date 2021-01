Schröcksnadel-Nachfolge: Für Walchhofer wird es auf den letzten Metern eng

In einer Woche kürt der ÖSV-Wahlausschuss in Salzburg die Kandidaten für die Schröcksnadel-Nachfolge - es droht eine Kampfabstimmung.

31 Jahre - so lange war Peter Schröcksnadel Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Auch wenn es für viele noch unvorstellbar ist: Heuer tritt er ab. Mögliche Nachfolger haben sich bisher defensiv verhalten, doch in der kommenden Woche müssen die Karten auf den Tisch gelegt werden: Am 29. Jänner tagt der ÖSV-Wahlausschuss in Salzburg und nur wer da als Kandidat nominiert wird, kann bei der Präsidentenkonferenz im Juni zum Schröcksnadel-Nachfolger gewählt werden.

Der designierte Nachfolger heißt eigentlich Michael Walchhofer. ...