Schröcksnadel spricht im RTL von "keiner einfachen Zeit"

Mit Manuel Feller und Stefan Brennsteiner stellt der Österreichische Skiverband am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden - voraussichtlich - nur zwei Läufer, die im Riesentorlauf Startnummern in den Top 30 haben. Möglicherweise rutscht Johannes Strolz noch rein, das hängt von der endgültigen Nennung ab. Alle weiteren ÖSV-Läufer kämpfen auf dem schwierigen Hang mit höheren Nummern ums Finale.

SN/APA/Archiv/HERBERT PFARRHOFER Der ÖSV-Präsident zeigt sich zuversichtlich