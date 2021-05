Schröcksnadel zu ÖSV-Präsidentenwahl: "Mich freut es, dass Konsenslösung gefunden wurde"

Nach den turbulenten Ereignissen rund um die Kandidatenfindung zur Wahl des ÖSV-Präsidenten nahmen Amtsinhaber Peter Schröcksnadel und sein designierter Nachfolger Karl Schmidhofer am Donnerstag Stellung. Beide wollten nichts von tiefen Gräben wissen, die die Suche nach einem neuen Chef hinterlassen hat.

In demonstrativer Einigkeit, wie es noch vor zwei Tagen unvorstellbar war, haben sich am Donnerstag Noch-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel und sein designierter Nachfolger Karl Schmidhofer der Öffentlichkeit gestellt. "Mich freut es, dass die unsichere Zeit vorbei ist und eine Konsenslösung gefunden wurde", sagte Schröcksnadel bei der Pressekonferenz in Wien.

Hatte der Tiroler am Mittwoch noch Vorbehalte gegenüber Schmidhofer, so klang das einen Tag später schon ganz anders. "Ich habe nicht mit der Entscheidung gerechnet, kann aber sehr gut damit leben. Ich kenne und schätze Karl schon lange." Auch der Steirer hob sein amikales Verhältnis zu Schröcksnadel hervor: "Einem Peter Schröcksnadel nachzufolgen, ist eine Ehrensache."

Keine Spur mehr davon, dass im Duell der eigentlichen Präsidentschaftskandidaten Michael Walchhofer gegen Renate Götschl tiefe Gräben entstanden waren. Es habe dem ÖSV keinen Schaden zugefügt, betonte Schröcksnadel. Ohne genauer darauf einzugehen, sagte er: "Nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern." Nur einen Fehler kreidete sich der scheidende Boss an: "Ich habe viel zu früh gesagt, dass ich aufhöre. Daher gab es zu viel Zeit, dass zwei Lager entstehen."

Schmidhofer hat keine Bedenken, dass er das ohnehin schwere Erbe mit nun zusätzlichen Lasten nicht schultern kann oder sein politisches Amt als ÖVP-Mandatar im Nationalrat, das er zurücklegen wird, störend wären. "Wir blicken nur nach vor. Ich komme aus der Wirtschaft, bin grundehrlich und jeder kann mir vertrauen. "Ich werde unpolitisch und nur zum Wohle des Sports führen."

Einmal ließ Schröcksnadel dann doch noch aufhorchen. Gefragt, warum er Walchhofer nicht unterstützt und als ungeeigneten Kandidaten gesehen hatte, antwortete der 79-Jährige: " Wenn man einen Verband nicht sehr gut kennt und Walchhofer (immerhin seit 2013 ÖSV-Vizepräsident, Anmerkung) kennt ihn nicht gut, von vornherein sagt, dass man viel verändern will, dann ist das nicht gut."

Schmidhofer wird am 19. Juni als neuer ÖSV-Präsident auch formell ins Amt gehoben werden.