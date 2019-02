Schuster zu ÖSV-Gerüchten: "Nicht logischster Schritt"

Deutschlands scheidender Skisprung-Cheftrainer Werner Schuster sieht ein schnelles Engagement als Sportdirektor beim Österreichischen Skiverband (ÖSV) nicht als besonders wahrscheinlich an. "Wir haben noch acht Wochen zu machen. Es ist nur so, dass es bisher keinen Kontakt zum ÖSV gab", sagte Vorarlberger am Freitag beim Skifliegen in Oberstdorf.

SN/APA (dpa)/Karl-Josef Hildenbrand Schuster hat kein Angebot vom ÖSV vorliegen